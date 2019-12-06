Актриса Любовь Толкалина нередко удивляет своих преданных фанатов. Правда, в этот раз она заставила их ахнуть от изумление, показавшись в короне.

Актриса Любовь Толкалина нередко удивляет своих преданных фанатов. Правда, в этот раз она заставила их ахнуть от изумление, показавшись в короне.Артистке не привыкать носить на себе царственный головной убор, а все благодаря участие в постановке "Мастер и Маргарита". Режиссер представил историю, ставшей классикой мировой литературы, в новом свете. Как правило, на спектакль собирается приличное количество зрителей, так что неудивительно, что исполнительницу одной из главных ролей буквально боготворят за ее талант. Стоит отметить, что с ролью Маргариты Любовь справляется совершенно прекрасно."И в Анадыре , и на Урале, и в Сибири и на Байкале, и у моря и на Кавказе , и по Волге и в Петербурге , и по Золотому Кольцу и в Германии и в Австрии... Где мы только не были с нашим Мастером в этом году. Сегодня был закрывательный спектакль!!! в Пензенском Драматическом театре... спасибо за мою сценическую Коронацию!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала Толкалина на своей странице в социальной сети "Инстаграм".Она выложила фотографию и видео, на которых позирует на фоне полотняного рисунка, изображающего одну из сцен спектакля. Актриса одета в сценическое черное платье, а на ее голове красуется изумительной красоты корона, переливающаяся на свету.Разумеется, поклонники не смогли пройти мимо такой публикации. Многие поспешили поздравить любимую знаменитость с прекрасными выступлениями и пожелать ей успеха в дальнейших проектах.4 Дек 2019 в 7:17 PST"Королева Любовь.♥️♥️♥️💋", "Потрясающий спектакль!", "Спасибо большое Вам за спектакль в Пензе. Ваш голос – это нечто невероятное! Именно такой я видела Маргариту, Вы поразительны. Спасибо за эти эмоции 🖤", "Спектакль ооочень интересный, на одном дыхании,пошли только из за Вас Люба. Вы шикарная Маргарита❤️ Пенза Драмтеатр🤗", – высказались комментаторы.