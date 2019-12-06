Многие россияне опасаются, что в центральной части России Новый год придется встречать с 40-градусным морозом. Сотрудники Гидрометцентра заявили, что на данный момент невозможно ..

Многие россияне опасаются, что в центральной части России Новый год придется встречать с 40-градусным морозом. Сотрудники Гидрометцентра заявили, что на данный момент невозможно спрогнозировать погоду на конец месяца.По данным телеканала "360", лишь синоптикам-экстрасенсам под силу определить, какой будет температура через 20 и более дней. Прогноз высокой точности возможен лишь на пять-семь дней вперед. Отмечается, что последний раз настоящий зимний мороз был зафиксирован в конце 1970-х годов.