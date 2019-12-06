Дочь Дмитрия Маликова – Стефания – настоящая умница. Девушка учится в престижном университете и строит карьеру телеведущей.

Дочь Дмитрия Маликова – Стефания – настоящая умница. Девушка учится в престижном университете и строит карьеру телеведущей.Вот только ее внешние данные импонируют далеко не всем. По словам фолооверов, девушку ждет несчастливое будущее из-за ее огромного лица."Капец, лицо у Стеши Маликовой. Огромное и опухшее, вот беда где. С возрастом будет только этот приплюснутый блин увеличиваться в размерах, ибо дочь Димы Маликова склонна к полноте", – утверждают пользователи Сети.Этот злостный комментарий был оставлен под последним постом звездной наследницы. Стеша опубликовала на своей странице в Инстаграме серию снимков, на которых предстала в белом мини-платье, украшенном гусиными перьями.5 Дек 2019 в 9:05 PST"Лечу к тебе на крыльях любви", – заявила Маликова.Нашлись и те, кто восхитился красотой девушки и усыпал ее комплиментами. "Вы прекрасны!", "Каждое фото достойно восхищения!", "Одна из лучших у меня в Инстаграме, за кем приятно следить", "Красотка безо всяких ботоксов! Редкость", – не скрывали своего восторга.