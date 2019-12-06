Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс неловко высказался о публике в России. Необдуманная фраза стала резонансной и обидела многих поклонников. За звезду теперь заступаются общественники.

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс неловковысказался о публике в России. Необдуманная фраза стала резонансной и обиделамногих поклонников. За звезду теперь заступаются общественники.Член экспертного совета по развитию информационного обществапри Госдуме Вадим Манукян, считает, что ругать Раймонда Паулса не надо. По егословам, композитор не хотел ничего дурного для россиян."Обобщения всегда вредны. Вот и Паулс сначала обобщил,высказался в сравнительном ключе о российской публике и получил в свой адресмассу критики. Теперь то конечно он говорит, что не то имел в виду и, дескать,он вообще не это говорил, но, как говорится, то, что написано пером, того не вырубишьтопором. А еще есть одна большая проблема, что люди, выступая для локальныхновостей своей страны, не понимают, что мир глобален и завтра придется держатьответ за свои высказывания в другой стране. Одно могу сказать, что РаймондПаулс точно не враг России и ее гражданам. Даже если он что-то в сердцахсказал, то уже сто раз об этом пожалел", – выгородил звезду Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".Напомним, в интервью латвийскому изданиюназвал российскую аудиторию навязчивой. "Я выходил после концерта с Пугачевой (Аллой– прим. ред.) и видел, что происходит с этими людьми. Да, у нас тоже подходят,дарят цветы, но это так сердечно и ненавязчиво", – сказал музыкант.Он добавил, что в России послевыступления "совсем другая атмосфера".Между тем композитор не отрицает, что известным он стал толькоблагодаря России. Звезда призналась, что быть популярным достаточно сложно,однако собрать концертный зал без узнаваемого имени еще тяжелее.Добавим, что в середине лета сказал, что назападе Россию часто выставляют в негативном свете. По мнению композитора, этопроисходит из-за страха перед сильным противником. Музыкант подчеркнул тогда,что испытывает к русским уважение.