В Перми сегодня избрали меру пресечения гайвинскому стрелку. Решением Орджоникидзевского районного суда Дмитрия Коростелева арестовали на два месяца. На время следственных действий он будет помещен в СИЗО, передает ГТРК Пермь.

В Перми сегодня избрали меру пресечения гайвинскому стрелку. Решением Орджоникидзевского районного суда Дмитрия Коростелева арестовали на два месяца. На время следственных действий он будет помещен в СИЗО, передает ГТРК "Пермь".Напомним, 4 декабря обвиняемый устроил стрельбу по прохожим из охотничьего ружья в пермском микрорайоне Гайва. В результате его действий погибла женщина, которая в этот момент направлялась на работу. Еще двое людей, в том числе сотрудник Росгвардии, получили различные ранения. Все они были госпитализированы. При задержании стрелявшего ранили в ногу.СК возбудил уголовное дело по нескольким статьям, среди них - "Убийство" и "Покушение на убийство двух и более лиц". Расследование продолжается.