Президент США Дональд Трамп призвал Демократическую партию как можно скорее объявить ему импичмент. Соответствующее заявление он сделал в своем блоге в Twitter."Если вы собираетесь объявить мне импичмент, сделайте это сейчас, быстро, чтобы мы смогли провести справедливое судебное разбирательство в Сенате, и страна могла вернуться к делам", – обратился он к демократам.The Do Nothing Democrats had a historically bad day yesterday in the House. They have no Impeachment case and are demeaning our Country. But nothing matters to them, they have gone crazy. Therefore I say, if you are going to impeach me, do it now, fast, so we can have a fair....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 декабря 2019 г.Тем временем спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси попросила главу комитета конгресса по судебным делам начать процедуру составления статей импичмента."Президент не оставляет нам другого выбора, кроме как действовать, потому что он вновь пытается подорвать выборы для собственных политических нужд. Президент превысил свои полномочия, подрывая нашу национальную безопасность и ставя под угрозу честный характер наших выборов", – цитирует Пелоси "РИА Новости".В случае, если палата представителей объявит Трампу импичмент, сенат должен будет провести судебный процесс над президентом. Чтобы отстранить главу государства от должности, две трети сенаторов должны признать его виновным в преступлении.Представители Демократической партии США начали процедуру импичмента, заподозрив Трампа в том, что он поставил Украине условие, выполнив которое она сможет рассчитывать на военную помощь Вашингтона. В частности, Трамп якобы потребовал, чтобы Киев поспособствовал в расследовании против его политического оппонента, бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.В ходе слушаний по вопросу импичмента демократы назвали нарушения, допущенные Трампом, беспрецедентными. Республиканцы, которым принадлежит большинство в конгрессе, посоветовали оппонентам вместо "охоты на ведьм" заняться более важными вопросами – например, торговыми соглашениями с Мексикой и Канадой, а также ценообразованием на лекарства.