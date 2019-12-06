Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы своих подопечных над Жальгирисом (85: 82 ОТ) в матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы своих подопечных над "Жальгирисом" (85: 82 ОТ) в матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги."Первая в этом сезоне игра, выигранная нами в концовке, это важно для нас. Мы не лучшим образом начали матч, но изменили свой настрой в конце первой четверти, стали биться, – приводит слова Итудиса РИА Новости. – Мы вели шесть очков в четвертой четверти, что много для такой игры, но два трехочковых Томаса Уолкапа перевели игру в овертайм."Мы принимали по большей части хорошие решения в овертайме, но игра все равно могла в любую сторону повернуться. "Жальгирис" здорово играл, проявил характер", – подытожил наставник армейцев.Напомним, ЦСКА одержал восьмую победу в "регулярке" Евролиги и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а "Жальгирис", потерпевший шестое поражение кряду, расположился на 17-й строчке.В следующем матче турнира армейцы в четверг, 12 декабря, на выезде сыграют с "Маккаби Тель-Авив", а литовцы на следующий день примут испанскую "Валенсию".