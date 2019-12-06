Актуальную тему поставки иностранных препаратов в аптеки и больницы обсудили журналисты федеральных телеканалов с Дмитрием Медведевым. Возникшие в последнее время перебои могут стоить жизни больным людям, а отечественные заменители не всегда эффективны.

Актуальную тему поставки иностранных препаратов в аптеки и больницы обсудили журналисты федеральных телеканалов с Дмитрием Медведевым. Возникшие в последнее время перебои могут стоить жизни больным людям, а отечественные заменители не всегда эффективны.Жалобы на то, что лекарства исчезают из аптек, поступают вот уже несколько месяцев. Не найти препараты для ВИЧ-инфицированных, сложности с поставками гормонального лекарства "Преднизолон". Этот препарат Елена по саратовским аптекам ищет с мая. У ее престарелой матери ревматоидный артрит."У меня осталось уже буквально на несколько дней, и я не знаю, что дальше делать. Мама уже привыкла к этим лекарствам", – говорит Елена.Пропали проверенные зарубежные средства для людей, страдающих муковисцидозом. Любая простуда дает серьезные осложнения на их легкие. Постоянно нужны зарубежные антибиотики."Курс был шесть недель, но раньше у нас была возможность купить, а теперь ее нет", – говорит Ольга Маркова.Вместо исчезнувших препаратов предлагаются дженерики – более дешевые отечественные аналоги. Действующее вещество у них то же, но эффективность, по словам пациентов, может быть ниже, а побочные эффекты сильнее. В Минздраве уверяют, качественные российские дженерики не хуже иностранных оригиналов."Пациент и врач привыкают к определенному виду терапии. Если она работает, значит они идут на ней. Должна быть поддержка со стороны врача, что препарат нельзя бросать сразу, смотреть, как себя ведет пациент, и, конечно, должна быть психологическая поддержка", — считает директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина.Пытаются решить проблему с незарегистрированным в России "Диазепамом" – препаратом, необходимым для детей, страдающих эпилепсией. После специального постановления закуплено 3100 упаковок, скоро средство начнут производить в России. Прежде родители выручали друг друга, делились лекарством, но официально это распространение наркотиков. Год назад Екатерину Коннову задержали за передачу средства, купленного впрок. Шесть часов она провела у следователя."Мне было страшно, честно вам скажу, когда меня обвинили в наркодилерстве. Я уже представила, что я уже в тюрьме сижу, думала, куда детей девать буду", – говорит Екатерина.Тему нехватки лекарств обсудили во время программы "Разговор с Дмитрием Медведевым". Премьер-министр заявил, что госрегулирование этого рынка должно быть более гибким и простым."Ни у кого не было цели, чтобы те или иные иностранные препараты исчезли из аптек, — подчеркнул Медведев. — То, что государство закупает для себя, – это другая история. Для того, чтобы оказывать медицинские услуги в поликлиниках, больницах. Там мы поддерживаем национального производителя, если это качественная продукция. В аптеке должно быть все, что угодно. Но есть тонкости: надо стимулировать иностранные фирмы оставаться у нас, даже если рынок снижается. Чтобы был ассортимент, чтобы можно было выбрать разные препараты".По словам Дмитрия Медведева, в правительстве постараются урегулировать ситуацию так, чтобы сбоев было меньше или их не было совсем.