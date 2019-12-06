Светлана Лобода обнародовала новую фотографию. Особо наблюдательные поклонники обнаружили, что артистка показала ногу с шестью пальцами.
<a href="https://33live.ru/novosti/06-12-2019-u-pokazavshej-shest-palcev-na-noge-lobody-zapodozrili-mutaciyu.html" target="_blank">У показавшей шесть пальцев на ноге Лободы заподозрили мутацию</a> - Светлана Лобода обнародовала новую фотографию. Особо наблюдательные поклонники обнаружили, что артистка показала ногу с шестью пальцами.
[url=https://33live.ru/novosti/06-12-2019-u-pokazavshej-shest-palcev-na-noge-lobody-zapodozrili-mutaciyu.html]У показавшей шесть пальцев на ноге Лободы заподозрили мутацию[/url] - Светлана Лобода обнародовала новую фотографию. Особо наблюдательные поклонники обнаружили, что артистка показала ногу с шестью пальцами.