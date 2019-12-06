Гражданам Украины могут запретить пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту с 1 марта 2020 года. В украинском Министерстве иностранных дел пояснили, что существующий в настоящее время упрощенный режим поездок в условиях российской вооруженной агрессии неадекватен угрозам государственной безопасности страны.

Гражданам Украины могут запретить пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту с 1 марта 2020 года. В украинском Министерстве иностранных дел пояснили, что существующий в настоящее время упрощенный режим поездок в якобы условиях российской "вооруженной агрессии" неадекватен угрозам государственной безопасности страны.Также планируется запрет въезда в Россию по свидетельству о рождении. Об этом рассказал УНИАН директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев. По его словам, проектом постановления Кабмина предусмотрено приостановление действий положений, согласованных с Россией в период 1997 и 2011 годов, еще до начала "российской агрессии".Въезжать в Россию граждане Украины смогут по заграничному, дипломатическому или служебному паспортам, удостоверению личности моряка или члена экипажа.Сергей Погорельцев отметил, что также такая мера вызвана из-за ежегодного роста числа подделок документов. Например, в свидетельстве о рождении нет фотографии, по нему нельзя идентифицировать ребенка, а это создает угрозу незаконного вывоза детей. Во внутреннем паспорте нет информации о личности, написанной латиницей. Это не позволяет проверить владельца документа по базам компетентных органов Украины и Интерпола. Кроме того, у внутренних паспортов низкая степень защиты.Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал данное намерение РИА Новости. По его словам, такое решение направлено на уменьшение гостевых потоков и числа перебирающихся на постоянное место жительства в Россию.