В США на 86-м году жизни скончался бывший президент киностудии 20th Century Fox Леонард Голдберг. По данным , последние дни своей жизни он провел в одной из клиник Лос-Анджелеса. Ранее Голдберг был ..

В США на 86-м году жизни скончался бывший президент киностудии 20th Century Fox Леонард Голдберг. По данным , последние дни своей жизни он провел в одной из клиник Лос-Анджелеса.Ранее Голдберг был госпитализирован из-за травм, которые он получил в результате падения, пишет . Он умер в окружении родственников.