В центре Москвы неизвестный избил и ограбил мужчину. Инцидент произошел в четверг, 5 декабря, на улице Пресненская набережная. По предварительной версии, злоумышленник набросился на ..

В центре Москвы неизвестный избил и ограбил мужчину. Инцидент произошел в четверг, 5 декабря, на улице Пресненская набережная.По предварительной версии, злоумышленник набросился на москвича и нанес ему несколько ударов по голове, после чего забрал документы, рюкзак и деньги.Общая сумма ущерба составила пять тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Разбой", передает "".