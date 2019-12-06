В Череповце годовалый ребенок выпал из окна шестого этажа и погиб. Труп мальчика обнаружил прохожий, который гулял с собакой. Прибывшая на место ЧП бригада скорой помощи не смогла спасти ..

В Череповце годовалый ребенок выпал из окна шестого этажа и погиб. Труп мальчика обнаружил прохожий, который гулял с собакой.Прибывшая на место ЧП бригада скорой помощи не смогла спасти малыша. По данным , ребенок имел привычку забираться на подоконник в кухне. Из-за этого родители были вынуждены установить на это окно заглушку. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.