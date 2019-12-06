Истребитель МиГ-29 египетских ВВС разбился во время учебного полета. По предварительным данным, пилот успел катапультироваться, но дальнейшая судьба его не известна.

Истребитель МиГ-29 египетских ВВС разбился во время учебного полета. По предварительным данным, пилот успел катапультироваться, но дальнейшая судьба его не известна, сообщает газета "Ведомости".Причиной крушения могла стать как ошибка пилота, так и выход из строя системы управления самолетом. В расследовании примут участие специалисты из России, пишет издание со ссылкой на собственные источники.Это уже не первая катастрофа в египетских ВВС. 3 октября 2018 года в стране разбился МиГ-29М.МиГ-29 – многоцелевой легкий истребитель. Максимальная скорость у земли — 1500 километров, на высоте — 2500 километров в час. Топлива во внутренних баках на 1500 километров. Максимально допустимая перегрузка – 9G.Кроме встроенной 30-миллиметровой пушки, истребитель может нести около 4,5 тонн бомб и ракет.