В пятницу, 5 декабря, в МЧС поступили сообщения об угрозе взрывов на 20 станциях петербургского метро. Сотрудники экстренных служб проверяют информацию, передает . Напомним, в минувший ..

В пятницу, 5 декабря, в МЧС поступили сообщения об угрозе взрывов на 20 станциях петербургского метро. Сотрудники экстренных служб проверяют информацию, передает .Напомним, в минувший четверг, 5 декабря, стало известно о "минировании" 22 станций подземки в Санкт-Петербурге. Подобные сообщения также получил школы и больницы.