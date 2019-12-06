К участию в мероприятиях привлекли представителей народных дружин и волонтерских движений.

В рамках пропагандистской кампании «Родительский патруль» инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району в утренние часы 6 декабря провели профилактический рейд по выявлению нарушений правил перевозки детей в транспортных средствах.Вблизи дошкольных учреждений в городе Петушки и нескольких деревнях района Госавтоинспекторы проверяли автомобили, проводили разъяснительную и профилактическую работу с родителями и детьми. Полицейские напомнили родителям о том, что обязанность водителя - обеспечить безопасность юного пассажира.В ходе мероприятий полицейские выявили четыре нарушения ПДД РФ, связанных с перевозкой детей без специальных удерживающих устройств.Также в одной из школ накануне Госавтоиспекторы провели со старшеклассниками профилактическую беседу на тему соблюдения правил дорожного движения.Аналогичные мероприятия прошли и в Александровском районе, где сотрудники полиции провели акцию «Соблюдение ПДД - залог безопасной жизни». К участию в мероприятии привлекли представителей народной дружины, членов отряда ЮИД и волотерского движения.Участники акции дежурили у школ, вручали ученика и их родителям памятки с напоминанием о безопасном переходе проезжей части и перевозке детей в транспортных средствах, а также проверяли, используют ли юные пешеходы световозвращающие элементы. Как отметили полицейские, фликеры есть практически у всех школьников. В дополнение к уже имеющимся элементам участники акции вручили ребятам оригинальные световозвращающие брелки.