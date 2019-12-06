Венецианская комиссия Совета Европы рекомендовала отложить вступление в силу закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Эксперты международной организации призвали Киев без промедления подготовить документ, защищающий права национальных меньшинств.

Венецианская комиссия Совета Европы рекомендовала отложить вступление в силу закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Эксперты международной организации призвали Киев без промедления подготовить документ, защищающий права национальных меньшинств.Языковой вопрос может стать источником межэтнической напряженности на Украине, указали в СЕ. Киев призвали устранить перегибы в языковой политике."Закон о меньшинствах еще не подготовлен, хотя его следовало бы разработать одновременно с законом о государственном языке, чтобы с самого начала обеспечить необходимый баланс", – говорится в заявлении Венецианской комиссии.Эксперты Совета Европы призвали Киев проконсультироваться со всеми заинтересованными сторонами и подготовить закон о нацменьшинствах, сообщает .Помимо прочего, в СЕ рекомендовали украинским властям отменить механизм санкций и жалоб, предусмотренный законом о языке. Также эксперты призвали Киев исключить ответственность за умышленное искажение украинского языка в официальных документах, снизить квотные требования к контенту на мове, разрешить использовать язык меньшинства между собой частным сторонам, распространять на таких языках агитационные материалы во время избирательны кампаний и смягчить требования к СМИ.Напомним, за несколько дней до окончания своего президентства Петр Порошенко подписал скандальный законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривает тотальную украинизацию всех сфер жизни, в том числе образования.Ущемление прав национальных меньшинств вызывает серьезную обеспокоенность у соседей Украины. С просьбой помочь защитить права нацменьшинств на Украине к Госдуме обратилось Национальное собрание Венгрии во главе с Ласло Кевером. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин поддержал венгерских коллег. Действия украинской власти идут вразрез с базовыми стандартами ООН и Совета Европы, сказал законодатель.Защищать права национальных меньшинств Москва и Будапешт намерены сообща. Для этого необходимо сделать все возможное, подчеркивал Володин. Спикер Госдумы призывал поднимать этот вопрос в рамках межпарламентских организаций, в том числе ПА ОБСЕ.Ранее Володин предостерег Киев от притеснения нацменьшинств Украины – русских, венгров, поляков. Киеву следует соблюдать права и свободы проживающих в стране этнических групп. В противном случае из состава страны могут выйти другие регионы, сказал председатель нижней палаты.