В американском штате Миннесота упал вертолет UH-60 Black Hawk Национальной гвардии США. По данным экстренной службы, он вылетел из города Сент-Клауд примерно в 13:30 и менее, чем через 10 минут пропал с радаров.

В американском штате Миннесота упал вертолет UH-60 Black Hawk Национальной гвардии США. По данным экстренной службы, он вылетел из города Сент-Клауд примерно в 13:30 и менее, чем через 10 минут пропал с радаров."Мы можем подтвердить, что вертолет (Ю-эйч-60 "Блэк хок") Национальной гвардии Миннесоты упал к югу от Сент-Клауда. На место прибыли представители властей", — сообщает официальный Твиттер Нацгвардии.Вертолет обнаружили через два часа представители государственного патруля неподалеку от Жемчужного озера. На его борту было три человека, сообщает агентство "Интерфакс".