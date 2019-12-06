В зале Верховной рады произошла драка между депутатами от Слуги народа Гео Леросом и Максимом Бужанским. Причиной конфликта стало оскорбление женщины - депутата Ирины Верещук.

В зале Верховной рады произошла драка между депутатами от "Слуги народа" Гео Леросом и Максимом Бужанским. Причиной конфликта стало оскорбление женщины — депутата Ирины Верещук.Об инциденте сообщает "Страна.ua". Ирина Верещук прокомментировала данную ситуацию. По ее словам, Лерос неполитическим способом высказался в отношении нее в общем чате "Слуг народа". Депутат попросила, чтобы Гео попросил у нее прощения, когда придет в Раду, поскольку матом ни к кому не позволено обращаться, тем более к женщинам. Верещук списала поступок Лероса на его специфическое чувство юмора, так как ранее он неоднократно позволял себе подобное в отношении коллег.Какое именно оскорбление прозвучало в адрес депутата, не поясняется. При этом Верещук отметила, что те, кто узнал об инциденте, подошли к инициатору, который в итоге все-таки попросил извинения и больше никого не обзывал.Конфликт с коллегой Гео Лерос подтвердил на своей странице в Facebook: "Да, подрались с Бужанским, разошлись во взглядах". При этом депутат не стал комментировать, из-за чего произошел инцидент.Из Рады велась трансляция. Момент драки не попал на видео, зато было видно, как депутаты в сессионном зале внезапно повернулись на шум, доносившийся сзади. Случившееся также подтвердила на своей странице в Facebook народный депутат Украины Ирина Геращенко.