Маму детей посадили на 1 год

43-летняя жительница Вязников признана судом виновной в истязании двух 6-летних внуков – двойняшек, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.Бабушка проживала вместе с дочерью и тремя её детьми. Периодически обе женщины ругались и избивали ремнём и проводами двух старших детей за рассыпанный сахар, разлитый клей и другие детские проступки.После одного из таких скандалов дети убежали из дома к папе, проживающему отдельно. Полицейские довольно быстро нашли малышей. При осмотре у них на теле нашли несколько повреждений в виде кровоподтёков и ссадин.Осознав свои ошибки, бабушка сразу же переехала от мамы, но пообещала помогать семье. Следователи добились психологической помощи для мальчиков.18 октября суд приговорил маму 6-летних двойняшек к одному году лишения свободы. Бабушке назначили год исправительных работ условно.