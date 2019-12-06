Российский голкипер команды Тампа-Бэй Лайтнинг Андрей Василевский в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против Миннесоты Уайлд отметился результативной передачей.

Российский голкипер команды "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Миннесоты Уайлд" (4:5) отметился результативной передачей.Василевский помог одноклубнику Эрику Чернаку открыть счет в игре на второй минуте первого периода. Для 25-летнего уроженца Тюмени этот голевой пас стал восьмым в составе "Тампы".Таким образом, Андрей обновил клубный рекорд по количеству результативных передач для вратарей и обошел по этому показателю соотечественника Николая Хабибулина и американца Бена Бишопа.Помимо этого, Василевский в первом периоде пропустил три шайбы за две минуты, а его команда в конечном итоге потерпела поражение со счетом 4:5.