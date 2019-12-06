Около половины респондентов назвали врачей и сотрудников МЧС

Честность, порядочность и справедливость присущи типичному герою нашего времени. Такое мнение высказали россияне в ходе опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Помимо этих качеств, такой человек должен обладать повышенным чувством ответственности, заявили 36% респондентов. Ещё 19% предложили отнести к героям современности доброжелательных и человечных людей. 18% назвали таковыми активных и коммуникабельных. 13% высказались за храбрых и мужественных. И каждый десятый вспомнил о таких качествах, как альтруизм и неравнодушие.Исследователи также выяснили, что выражение герои нашего времени означает для россиян, прежде всего, людей, которые совершили подвиг, сделали хорошее для России и народа (13%). Это выражение ассоциируется также с людьми, которые заботятся и хотят помочь другим (9%), с честными, порядочными и справедливыми согражданами (8%), а также с защитниками Родины — военными, сотрудниками МЧС, ветеранами войн, полицейскими или пожарными (8%).Почти каждый второй считает героями нашего времени врачей (49%) и представителей профессий, которые спасают людей (47%). Военных, служащих в горячих точках, считает героями 31% опрошенных. К современным героям также отнесли учителей, чьи ученики достигли особых результатов (27%), полицейских, рисковавших своей жизнью при обезвреживании преступников (22%), и волонтёров, добровольно оказывающих безвозмездную помощь (21%).Опрос проводился ко Дню героев Отечества, который в России отмечают 9 декабря.