Деньги достались 28 муниципалитетам

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин распределил дотации на сбалансированность местных бюджетов для стимулирования органов местного самоуправления региона.В бюджеты 28 муниципальных образований направили почти 5,5 млн рублей:– Андреевскому сельскому поселению Александровского района в размере 164 тыс. рублей на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревне Сорокино, зелёные насаждения в селе Годуново, деревнях Ивано-Соболево и Горбуниха, уличное освещение в сёлах Андреевское и Годуново, посёлке Майский и деревне Межаково, благоустройство пруда в деревне Володино;– Паустовскому сельскому поселению Вязниковского района в размере 148 тыс. рублей на благоустройство малых архитектурных форм в деревне Афанасьево;– Куприяновскому сельскому поселению Гороховецкого района в размере 1,1 млн рублей на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревнях Слукино, Великово и Шаньково, благоустройство детской площадки в деревне Лучинки, озеленение в деревне Городищи;– Гусь-Хрустальному району в размере 200 тыс. рублей на ремонт автодороги в посёлок Красный Октябрь;– посёлку Иванищи Гусь-Хрустального района в размере 16 тыс. рублей на благоустройство парка Победы;– посёлку Мезиновский Гусь-Хрустального района в размере 15 тыс. рублей на благоустройство зелёных насаждений;– посёлку Уршельский Гусь-Хрустального района в размере 314 тыс. рублей на уличное освещение, зелёные насаждения, ремонт колодца и благоустройство водоёма;– Демидовскому сельскому поселению Гусь-Хрустального района в размере 50 тыс. рублей на благоустройство кладбища в селе Палищи;– Камешковскому району в размере 1 млн 568 тыс. рублей на изготовление проектно-сметной документации для газификации посёлка им. Красина и села Чистуха;– Брызгаловскому сельскому поселению Камешковского района в размере 28,5 тыс. рублей на благоустройство зелёных насаждений в селе Усолье, уличное освещение в посёлке Новки;– Вахромеевскому сельскому поселению Камешковского района в размере 5 тыс. рублей на зелёные насаждения в посёлке им. М. Горького;– Второвскому сельскому поселению Камешковского района в размере 60 тыс. рублей на малые архитектурные формы в деревне Берково;– Сергеихинскому сельскому поселению Камешковского района в размере 22 тыс. рублей на благоустройство водоёма в деревне Плясицыно;– Ивановскому сельскому поселению Ковровского района в размере 20 тыс. рублей на строительство малых архитектурных форм в деревне Уваровка;– Кольчугинскому району в размере 600 тыс. рублей на организацию газоснабжения в деревне Товарково;– городу Кольчугино в размере 48,5 тыс. рублей на мощение проезжей части в деревне Марьино;– Раздольевскому сельскому поселению Кольчугинского района в размере 122 тыс. рублей на мощение проезжей части в деревне Пантелеево, уличное освещение в посёлке Раздолье;– Денятинскому сельскому поселению Меленковского района в размере 12 тыс. рублей на благоустройство зеленых насаждений в деревне Красново;– Дмитриевогорскому сельскому поселению Меленковского района в размере 26 тыс. рублей на благоустройство парка в селе Дмитриевы Горы и малые архитектурные формы в деревне Кононово;– Ковардицкому сельскому поселению Муромского района в размере 13 тыс. рублей на благоустройство зелёных насаждений в селе Панфилово и деревнях Новые Котлицы и Пестенькино;– Нагорному сельскому поселению Петушинского района в размере 55 тыс. рублей на зелёные насаждения в деревне Заднее Поле, благоустройство набережной в деревне Санино, обустройство контейнерных площадок в селе Марково и деревне Лакиброво;– Малышевскому сельскому поселению Селивановского района в размере 47 тыс. рублей на благоустройство прудов в деревнях Ознобишино и Иваньково;– Собинскому району в размере 397,5 тыс. рублей на организацию газоснабжения в деревне Мещёра;– Асерховскому сельскому поселению Собинского района в размере 3,2 тыс. рублей на освещение в деревне Кадыево;– Копнинскому сельскому поселению Собинского района в размере 11,9 тыс. рублей на уличное освещение в посёлке Ундольский, деревнях Хреново и Харитоново;– Селецкому сельскому поселению Суздальского района в размере 210 тыс. рублей на уличное освещение в селе Гавриловском и детскую игровую площадку в селе Кистыш;– Красносельскому сельскому поселению Юрьев-Польского района в размере 150 тыс. рублей на благоустройство кладбища в селе Большепетровском и благоустройство малых архитектурных форм в селе Кузьмадино;– Симскому сельскому поселению Юрьев-Польского района в размере 81 тыс. рублей на установку и благоустройство малых архитектурных форм в деревне Коленово, сёлах Федоровское и Парковый.