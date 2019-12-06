Деньги достались 28 муниципалитетам
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин распределил дотации на сбалансированность местных бюджетов для стимулирования органов местного самоуправления региона.
В бюджеты 28 муниципальных образований направили почти 5,5 млн рублей:
– Андреевскому сельскому поселению Александровского района в размере 164 тыс. рублей на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревне Сорокино, зелёные насаждения в селе Годуново, деревнях Ивано-Соболево и Горбуниха, уличное освещение в сёлах Андреевское и Годуново, посёлке Майский и деревне Межаково, благоустройство пруда в деревне Володино;
– Паустовскому сельскому поселению Вязниковского района в размере 148 тыс. рублей на благоустройство малых архитектурных форм в деревне Афанасьево;
– Куприяновскому сельскому поселению Гороховецкого района в размере 1,1 млн рублей на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревнях Слукино, Великово и Шаньково, благоустройство детской площадки в деревне Лучинки, озеленение в деревне Городищи;
– Гусь-Хрустальному району в размере 200 тыс. рублей на ремонт автодороги в посёлок Красный Октябрь;
– посёлку Иванищи Гусь-Хрустального района в размере 16 тыс. рублей на благоустройство парка Победы;
– посёлку Мезиновский Гусь-Хрустального района в размере 15 тыс. рублей на благоустройство зелёных насаждений;
– посёлку Уршельский Гусь-Хрустального района в размере 314 тыс. рублей на уличное освещение, зелёные насаждения, ремонт колодца и благоустройство водоёма;
– Демидовскому сельскому поселению Гусь-Хрустального района в размере 50 тыс. рублей на благоустройство кладбища в селе Палищи;
– Камешковскому району в размере 1 млн 568 тыс. рублей на изготовление проектно-сметной документации для газификации посёлка им. Красина и села Чистуха;
– Брызгаловскому сельскому поселению Камешковского района в размере 28,5 тыс. рублей на благоустройство зелёных насаждений в селе Усолье, уличное освещение в посёлке Новки;
– Вахромеевскому сельскому поселению Камешковского района в размере 5 тыс. рублей на зелёные насаждения в посёлке им. М. Горького;
– Второвскому сельскому поселению Камешковского района в размере 60 тыс. рублей на малые архитектурные формы в деревне Берково;
– Сергеихинскому сельскому поселению Камешковского района в размере 22 тыс. рублей на благоустройство водоёма в деревне Плясицыно;
– Ивановскому сельскому поселению Ковровского района в размере 20 тыс. рублей на строительство малых архитектурных форм в деревне Уваровка;
– Кольчугинскому району в размере 600 тыс. рублей на организацию газоснабжения в деревне Товарково;
– городу Кольчугино в размере 48,5 тыс. рублей на мощение проезжей части в деревне Марьино;
– Раздольевскому сельскому поселению Кольчугинского района в размере 122 тыс. рублей на мощение проезжей части в деревне Пантелеево, уличное освещение в посёлке Раздолье;
– Денятинскому сельскому поселению Меленковского района в размере 12 тыс. рублей на благоустройство зеленых насаждений в деревне Красново;
– Дмитриевогорскому сельскому поселению Меленковского района в размере 26 тыс. рублей на благоустройство парка в селе Дмитриевы Горы и малые архитектурные формы в деревне Кононово;
– Ковардицкому сельскому поселению Муромского района в размере 13 тыс. рублей на благоустройство зелёных насаждений в селе Панфилово и деревнях Новые Котлицы и Пестенькино;
– Нагорному сельскому поселению Петушинского района в размере 55 тыс. рублей на зелёные насаждения в деревне Заднее Поле, благоустройство набережной в деревне Санино, обустройство контейнерных площадок в селе Марково и деревне Лакиброво;
– Малышевскому сельскому поселению Селивановского района в размере 47 тыс. рублей на благоустройство прудов в деревнях Ознобишино и Иваньково;
– Собинскому району в размере 397,5 тыс. рублей на организацию газоснабжения в деревне Мещёра;
– Асерховскому сельскому поселению Собинского района в размере 3,2 тыс. рублей на освещение в деревне Кадыево;
– Копнинскому сельскому поселению Собинского района в размере 11,9 тыс. рублей на уличное освещение в посёлке Ундольский, деревнях Хреново и Харитоново;
– Селецкому сельскому поселению Суздальского района в размере 210 тыс. рублей на уличное освещение в селе Гавриловском и детскую игровую площадку в селе Кистыш;
– Красносельскому сельскому поселению Юрьев-Польского района в размере 150 тыс. рублей на благоустройство кладбища в селе Большепетровском и благоустройство малых архитектурных форм в селе Кузьмадино;
– Симскому сельскому поселению Юрьев-Польского района в размере 81 тыс. рублей на установку и благоустройство малых архитектурных форм в деревне Коленово, сёлах Федоровское и Парковый.