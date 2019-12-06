Певица, пообещавшая поклонникам гастрольный тур по России,
неожиданно отправилась в Барселону (Испания). Почему Наталья Ветлицкая
вернулась в страну, откуда только недавно уехала, объяснил ее менеджер Дмитрий
Ашман.
Певица, пообещавшая поклонникам гастрольный тур по России,
неожиданно отправилась в Барселону (Испания). Почему Наталья Ветлицкая
вернулась в страну, откуда только недавно уехала, объяснил ее менеджер Дмитрий
Ашман.
Артистка разместила в
своем "Инстаграме" видео в окружении пальм и цветов. Она безмятежно пожелала всем
доброго утра, не рассказав о том, зачем улетела из России туда, где жила
последние годы.
Менеджер
заверил, что концерты знаменитости в России отменяться не будут. "Она не
вернулась в Испанию. У нее дом в Испании, и она половину времени проводит там,
а половину – здесь, в России, потому что дочка живет в Испании. Вот,
собственно, такой наш ответ – ничего не отменяется, все в процессе", – цитирует
Дмитрия Ашмана
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