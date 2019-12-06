Певица, пообещавшая поклонникам гастрольный тур по России, неожиданно отправилась в Барселону (Испания). Почему Наталья Ветлицкая вернулась в страну, откуда только недавно уехала, объяснил ее менеджер Дмитрий Ашман.

Певица, пообещавшая поклонникам гастрольный тур по России,неожиданно отправилась в Барселону (Испания). Почему Наталья Ветлицкаявернулась в страну, откуда только недавно уехала, объяснил ее менеджер ДмитрийАшман.Артистка разместила всвоем "Инстаграме" видео в окружении пальм и цветов. Она безмятежно пожелала всемдоброго утра, не рассказав о том, зачем улетела из России туда, где жилапоследние годы.Менеджерзаверил, что концерты знаменитости в России отменяться не будут. "Она невернулась в Испанию. У нее дом в Испании, и она половину времени проводит там,а половину – здесь, в России, потому что дочка живет в Испании. Вот,собственно, такой наш ответ – ничего не отменяется, все в процессе", – цитируетДмитрия АшманаМатериал дополняется