Она переходила дорогу не в подземном переходе

Во Владимире утром 6 декабря в 4.45 у остановки «Химический завод» водитель «Хундай Соната» сбил насмерть 74-летнюю пенсионерку. Женщина переходила дорогу в неположенном месте, сообщают в УМВД России по Владимирской области.По предварительной информации, авария произошла на улице Большой Нижегородской. 60-летний водитель легковушки не заметил пенсионерку, переходившую дорогу не по подземному переходу.Автомобилисты в соцсетях утверждают, что в том районе недостаточная освещённость, из-за чего заметить человека в тёмное время суток на дороге - практически невозможно. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.