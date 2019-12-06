Режиссер хора выбрал 6-летнего мальчика с ангельским личиком для
начальной сцены в представлении:
- Все, что тебе надо сделать, это когда я сделаю знак хору, и они запоют
"...и ангел зажег свечу", ты выйдешь на сцену и зажжешь все свечи.
- Я могу, могу, - закричал мальчик, счастливый, что выбрали именно его.
Прошло много репетиций, и наконец настал вечер самого представления.
Хор прекрасно спелся, вся сцена была в чудесных декорациях, и повсюду
стояли десятки незажженых свечей в ожидании момента, когда на сцену
выйдет очаровательный ангелочек.
Режиссер взмахнул палочкой, оркестр заиграл, и хор пропел начальный
куплет, закончившийся словами "и ангел зажег свечу" - все смотрят на
сцену в ожидании. А маленького мальчика нет. Режиссер вно
еще анекдот!