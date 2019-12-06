Корреспондент RT International Шарлот Дубенски пострадала во время разгона манифестации в Париже. Шумовая граната попала ей в ягодицу.

Корреспондент RT International Шарлот Дубенски пострадала от шумовой гранаты в ходе разгона манифестации в Париже."Спустя почти три года работы на протестах моя удача наконец закончилась​​​. Получила в ягодицу частью снаряда. Ай!" — написала журналистка на своей странице в Twitter.Митингующие выступают против пенсионной реформы. Организаторами акции выступили крупнейшие профсоюзы. Всего в стране запланировано около 250 манифестаций.Как сообщает РИА Новости, центр Парижа оказался полностью парализован. На площади Республики продолжаются столкновения протестующих с полицией: участники акции закидывают полицейских петардами, те в ответ применяют газ. Митингующие бьют витрины, жгут​ покрышки, площадь и соседние улицы окутаны дымом и слезоточивым газом. Люди чихают, прохожие пытаются оказать друг другу медицинскую помощь.