Ограбление ювелирного салона во Флориде обернулось перестрелкой с погибшими. Криминальная затея злоумышленников завершилась крайне неудачно. По данным , после нескольких выстрелов одна ..

Ограбление ювелирного салона во Флориде обернулось перестрелкой с погибшими. Криминальная затея злоумышленников завершилась крайне неудачно.По данным , после нескольких выстрелов одна из пуль срикошетила и ранила в лоб сотрудницу магазина. После этого в перестрелке с полицией погибли двое злоумышленников, а также заложник и случайный свидетель. В данный момент ведется расследование серии тяжких преступлений.