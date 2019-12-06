Самолет авиакомпании NordWind, направлявшийся из Москвы в Ереван, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону. В пресс-службе организации рассказали, что один из пассажиров почувствовал себя ..

Самолет авиакомпании NordWind, направлявшийся из Москвы в Ереван, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону. В пресс-службе организации рассказали, что один из пассажиров почувствовал себя плохо во время полета."Его уже высадили в Ростове. Самолет улетел в Ереван и уже приземлился там", – приводит официальное сообщение "". Другие подробности случившегося устанавливаются.