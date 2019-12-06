У звездной пары оказались разные взгляды на семейный бюджет. В этот раз яблоком раздора стала баня, которую фигурист планирует построить в своем излюбленном месте отдыха – на кордоне.

У звездной пары оказались разные взгляды на семейный бюджет. В этот раз яблоком раздора стала баня, которую фигурист планирует построить в своем излюбленном месте отдыха – на "кордоне".В субботу, 7 декабря, телеканал "Супер" покажет сразу две премьерных серии реалити-шоу "ЯнаСупер" о жизни продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко. Камера запечатлела жаркий спор звездный пары, который чуть не закончился дележкой имущества. Дело в том, что прославленный фигурист поделился с супругой своими планами построить на "кордоне" плавучую баню."На "кордоне" уже есть одна баня. Делать вторую – это излишество, – возмутилась Рудковская. – Сначала дом на колесах, теперь баня – вот так и растрачиваются семейные деньги. Надо жить по средствам. Деньги нужно вкладывать только в то, что можно потом продать".Плющенко попытался спорить с супругой, что уже сейчас думает о пенсии и о старости, поэтому обустраивает "кордон" так, как считает нужным. И напомнил, что пятьдесят процентов "места силы" по закону принадлежат . Продюсер от своей доли отказалась, заявив, что готова переписать ее в пользу Плющенко прямо сейчас.Напомним, в этом реалити показана вся жизнь знаменитой семьи без глянца. Проблемы, скандалы, ссоры выставлены на всеобщее обозрение зрителей.