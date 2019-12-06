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<a href="https://33live.ru/novosti/06-12-2019-vyrodki-u-guzeevoj-sluchilas-isterika-posle-napadeniya.html" target="_blank">Выродки: у Гузеевой случилась истерика после нападения</a> - Лариса Гузеева сорвалась. Популярная ведущая с руганью накинулась на хейтеров.