Телеведущая ревностно защищала сотрудников своего салона, которые выставили посетительницу за двери. В результате в ее Instagram развернулась бурная дискуссия.

Телеведущая ревностно защищала сотрудников своего салона, которые выставили посетительницу за двери. В результате в ее Instagram развернулась бурная дискуссия.Ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина рассердила своих подписчиков в Instagram, выступив с критикой в адрес девушки-блогера. Она рассказала пользователям о том, как сотрудники салона красоты Бородиной выгнали ее из заведения, передает в пятницу .Блогер, имя которой не называется, решила заснять происходящее в салоне на камеру, после чего работники выставили ее за двери. В результате в Instagram телезвезды развернулась бурная дискуссия, большинство участников которой встали на сторону посетительницы салона.18 Дек 2018 в 1:45 PSTОднако Ксения не принесла девушке извинений, но напротив, – поддержала своих сотрудников. Она обвинила блогера в желании обрести популярность за счет скандала, а также в нарушении закона о сборе информации о частной жизни. Подписчики возразили ведущей, что съемка велась в общественном месте, после чего та решила закрыть тему, к которой, по ее словам, было приковано "слишком много внимания".Пользователей возмутила реакция Бородиной. Работников ее салона красоты они окрестили "быдлом", а саму звезду упрекнули отсутствии грамотности и воспитания."С каждой новостью о тебе ты пробиваешь очередное дно. Ксюша, хватит быть такой убогой. Меняйся", – написал один из комментаторов.