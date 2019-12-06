Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня, 5 декабря, опроверг планы по объединению его страны с Россией. Об этом он говорил во время своего обращения к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня, 5 декабря, опроверг планы по объединению его страны с Россией. Об этом он говорил во время своего обращения к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов.По словам Лукашенко, Белоруссия никогда не будет входить в состав другого государства, в том числе и "братской России". Белорусский лидер отметил, что создание единого парламента никогда не обсуждалось. Он также рассказал, что Москва и Минск в настоящее время решают несколько важных вопросов, в том числе о поставках нефти и газа, сообщается на сайте президента Белоруссии.Александр Лукашенко заявил, что он "не пацан, который отработал 3-4-5 лет президентом". По его словам, он не хочет перечеркнуть все, что создал вместе с народом, создав суверенное государство, чтобы уложить его сейчас "в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или передать". Лукашенко отметил, при нем такого не будет никогда.Белорусский лидер подчеркнул, что важно держать голову на плечах. По его мнению, белорусы не должны давать повода для того, чтобы кому-то хотелось их "наклонить и поставить на колени".Ранее во время ежегодного итогового интервью российским телеканалам премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что интеграция России и Белоруссии уменьшит суверенные полномочия двух стран, но этого не стоит бояться, поскольку полностью поступаться суверенитетом не придется.