В прямом эфире на телевидении прозвучало сенсационное заявление. Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в изнасиловании.
В прямом эфире на телевидении прозвучало сенсационное заявление. Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в изнасиловании.
Ситуацию в Незалежной прокомментировал русско-украинский
писатель Владимир Сергиенко. Происходящее на Украине он назвал
"изнасилованием народа".
Эксперт возмущен выделением денег на чествование военных
преступников и коллаборационистов, сотрудничавших с нацистами в годы Великой
Отечественной войны. "Это люди, которые убивали других людей, которые
организовывали погромы", – сказал эксперт в эфире на телеканале
"Россия 1".
Героизация нацистов украинскими властями – издевательство
над народом, считает Сергиенко. "Эти люди, которые дают поддержку
Зеленскому, за мир, но они будут изнасилованы в информационном пространстве,
потому что это и культура, и образование", – заявил писатель.
При ничего не поменялось, возмущается
эксперт. На днях Верховная рада приняла проект постановления "О
праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году". В числе прочих там
упоминается о Владимире Кубийовиче – одном из инициаторов формирования дивизии
СС "Галичина".
Разведение войск в Донбассе и договоренности на саммите
нормандской четверки ничего принципиально не изменят, уверен Сергиенко.
"Украина – это враждебное государство через десять лет, это
запрограммировано", – добавил он.
Зеленский записал видеообращение на беговой дорожке. Вся политика Зеленского - это ходьба на месте.
— Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa)
Напомним, при националисты продолжают
играть активную роль в политической жизни страны. Радикалы угрожают президенту
последствиями, если он пойдет на договоренности с Россией.