В прямом эфире на телевидении прозвучало сенсационное заявление. Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в изнасиловании.

В прямом эфире на телевидении прозвучало сенсационное заявление. Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в изнасиловании.Ситуацию в Незалежной прокомментировал русско-украинскийписатель Владимир Сергиенко. Происходящее на Украине он назвал"изнасилованием народа".Эксперт возмущен выделением денег на чествование военныхпреступников и коллаборационистов, сотрудничавших с нацистами в годы ВеликойОтечественной войны. "Это люди, которые убивали других людей, которыеорганизовывали погромы", – сказал эксперт в эфире на телеканале"Россия 1".Героизация нацистов украинскими властями – издевательствонад народом, считает Сергиенко. "Эти люди, которые дают поддержкуЗеленскому, за мир, но они будут изнасилованы в информационном пространстве,потому что это и культура, и образование", – заявил писатель.При ничего не поменялось, возмущаетсяэксперт. На днях Верховная рада приняла проект постановления "Опраздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году". В числе прочих тамупоминается о Владимире Кубийовиче – одном из инициаторов формирования дивизииСС "Галичина".Разведение войск в Донбассе и договоренности на саммитенормандской четверки ничего принципиально не изменят, уверен Сергиенко."Украина – это враждебное государство через десять лет, этозапрограммировано", – добавил он.Зеленский записал видеообращение на беговой дорожке. Вся политика Зеленского - это ходьба на месте.— Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa)Напомним, при националисты продолжаютиграть активную роль в политической жизни страны. Радикалы угрожают президентупоследствиями, если он пойдет на договоренности с Россией.