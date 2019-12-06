Временный президент Боливии Жанин Аньес не будет выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах нового главы государства. Об этом сообщила в четверг газета Дебер со ссылкой на руководителя президентской администрации Йерко Нуньеса.

Временный президент Боливии Жанин Аньес не будет выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах нового главы государства. Об этом сообщила в четверг газета "Дебер" со ссылкой на руководителя президентской администрации Йерко Нуньеса.Как уточняет телеканал "Россия 24", политик также заявил, что переходное правительство "не будет поддерживать никого из кандидатов", а после проведения выборов сложит свои полномочия.Президентские выборы в Боливии пройдут в марте следующего года. Ранее о своем намерении участвовать в них объявил главный соперник бывшего главы страны Эво Моралеса — Карлос Меса. Партия Моралеса тоже претендует на власть, однако кандидат еще не определен.