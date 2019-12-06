Он утверждал, что самооборонялся

Суд вынес приговор 40-летнему жителю Александрова, обвиняемому в жестоком убийстве молодого человека топором, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.Вечером 7 марта несколько мужчин собрались у друга, чтобы выпить и посидеть в бане. К утру у них закончился алкоголь и трое присутствующих отправились за новой бутылкой, тогда как в бане остался хозяин и до этого незнакомый ему 26-летний молодой человек. Между ними возникла словесная перепалка, в ходе которой хозяин бани схватил топор и несколько раз им ударил парня, а затем ещё несколько раз ножом.В суде обвиняемый утверждал, что таким образом оборонялся от напавшего на него молодого человека, однако следствие постановило, что убийца намного крупнее нападавшего и был в состоянии справиться, не прибегая к помощи топора.Александровский городской суд назначил осужденному наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также выплатить 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба семье погибшего.