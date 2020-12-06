Сотрудниками УНК проведено множество успешных операций, целью которых является пресечение деятельности наркогруппировок...

6 декабря сотрудники и ветераны подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России отмечают свой профессиональный праздник. Приказом МВД СССР от 6 декабря 1991 года № 409 было создано Бюро по контролю за незаконным оборотом наркотиков. Именно этот день стал вехой, с которой отсчитывается история существования самостоятельной антинаркотической службы правоохранительных органов.За прошедшие годы неоднократно менялись ее организационные формы и ведомственная принадлежность. Сейчас задача по формированию государственной политики в сфере противодействия наркоугрозе и борьбы с наркопреступностью, являющейся одной из наиболее организованных форм криминальной деятельности, вновь возложена на подразделения по контролю за оборотом наркотиков органов внутренних дел.Со времени создания специализированных подразделений проведено множество успешных операций, целью которых является пресечение деятельности наркогруппировок, действующих как на территории нашей страны, так и за её пределами.УНК ГУ МВД России по г. Москве