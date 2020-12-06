Сегодня в 21:00 стартует прямая трансляция живого концерта камерного хора «Франкония».

Сегодня в 21:00 стартует прямая трансляция живого концерта из города-побратима Эрлангена. На страничке Эрлангенского дома сообщается, что программа «Настоящая романтика» камерного хора «Франкония» была запланирована на 6 декабря. Однако из-за коронавируса её отменили.Тем не менее основатель и руководитель ансамбля Дориан Кайльхак решил организовать онлайн-трансляцию из Редутен-зала. Эрлангенские музыканты приглашают владимирцев насладиться их выступлением через интернет.Концерт будет доступен на ютубе по , либо через поиск по фразе «Camerata Franconia Romantik pur».