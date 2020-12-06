К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава.

5 декабря в 11:04 в ГУ МЧС по Владимирской области поступил сигнал о пожаре. В Камешковском районе в посёлке Придорожный горел частный дом.На момент прибытия пожарных на место ЧП было обнаружено задымление на мансарде дома.Как сообщает пресс-служба ведомства, удалось не допустить распространения огня в жилом доме. В результате происшествия пострадала внутренняя отделка потолка. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра.По предварительной информации, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки. Пострадавших и погибших нет.К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава.