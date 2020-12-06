"Предварительно установлено, что мужчина занимался так называемым клонированием денег по отработанной схеме", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по городу Москве задержали злоумышленника, занимавшегося хищениями денежных средств под предлогом их магического приумножения.Предварительно установлено, что мужчина занимался так называемым клонированием денег по отработанной схеме. Для совершения ритуала он использовал купюру потенциальной жертвы, собственную банкноту такого же номинала, бумажные заготовки и химический раствор. Незаметно соединяя две купюры, аферист произносил заклинание и обливал их жидкостью, которую называл волшебной. Затем демонстрировал клиенту якобы удвоенную сумму. Убедившись, что человек верит в реальность обряда, злоумышленник проделывал такой фокус со всей пачкой денежных средств и подменял их на фальшивые.При попытке хищения более 22 миллионов рублей у очередного обратившегося к нему гражданина мнимый маг был задержан сотрудниками полиции в квартире на Хорошевском шоссе.Следственной частью Следственного управления УВД по Северному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 и 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.В отношении подозреваемого, ранее судимого за аналогичное криминальное деяние 45-летнего уроженца государства Центральной Африки, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление возможных соучастников и всех эпизодов противоправной деятельности задержанного», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.