Происшествие произошло в мае текущего года на улице 850-летия.

Фрунзенский районный суд в полном объёме удовлетворил иск владимирца, чей «Renault Trafic» пострадал из-за падения дерева. Происшествие произошло в мае текущего года на улице 850-летия.Отвечающее за содержание зеленых насаждений муниципальное учреждение «Благоустройство», было надлежащим образом уведомлено о месте и времени проведения осмотра транспортного средства, представитель явился на осмотр, но акт осмотра не подписал. Определением суда по гражданскому делу была назначена судебная экспертиза, согласно заключению которой стоимость восстановительного ремонта поврежденного автомобиля без учета износа составляет 340100 руб. Результаты проведенной судебной экспертизы со стороны ответчика не оспаривались.Водитель просил взыскать сумму материального вреда, причиненного в результате падения дерева в размере 340100 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 6601 руб., расходы по оплате услуг оценщика в размере 5000 руб., почтовые расходы, связанные с необходимостью уведомления о предстоящем осмотре поврежденного автомобиля, а также направления исковых материалов, расходы на юридические услуги и расходы на оплату услуг представителя в сумме 28387 руб.Ответчик МКУ г. Владимира «Благоустройство», будучи извещенным о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом, в суд своего представителя не направил, заявлений и ходатайств не представил. Суд назначил дополнительную экспертизу, которая подтвердила правоту пострадавшего автолюбителя. В результате владимирские власти заплатят за падение дерева более 400 000 рублей.