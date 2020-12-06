Фрунзенский районный суд в полном объёме удовлетворил иск владимирца.

Фрунзенский районный суд в полном объёме удовлетворил иск владимирца, чей «Renault Trafic» пострадал из-за падения дерева. Происшествие произошло в мае текущего года на улице 850-летия.После ЧП мужчина провёл независимую экспертизу, которая оценила ущерб в 340 000 рублей. Добавим сюда услуги юриста, оценщика, госпошлину и получится 380 000.За содержание зелёных насаждений в областной столице отвечает МКУ «Благоустройство». Представитель учреждения на осмотр явился, но составленный акт не подписал. Больше того, защищать интересы муниципального предприятия в суде так никто и не пришёл.Суд назначил дополнительную экспертизу, которая подтвердила правоту пострадавшего автолюбителя.В результате владимирские власти заплатят за падение дерева более 400 000 рублей.