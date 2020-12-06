Сегодня набирает популярность экологическое движение "Осознанного потребления вещей".

В 2020 году всемирно известная сеть кофеен во всех своих 28000 заведениях перестала использовать одноразовые пластиковые трубочки. Сегодня набирает популярность экологическое движение "Осознанного потребления вещей". Но что использовать взамен пластику? По словам муромской активистки Алёны Макаровой, каждый небольшой пластиковый пакет в магазине должен иметь символическую стоимость - чтобы не брали лишнего.Алёна, поделитесь, какую альтернативу вы используете обычным предметам?Алёна Макарова - экоактивист:- Для того, чтобы можно было экологично взвешивать картошечку, помидорки, огурчики, можно приобрести совершенно небольшие по размерам экологические пакетики. Они состоят из фатина, стоят около 300 рублей за 8 штук. В них очень удобно складывать фрукты, овощи, купы, конфеты. Все, что подлежит весовой расфасовке, в них можно сложить. Я даже пробовала складывать креветки, кстати, удачно. А для любителей кофе я бы хотела предложить использовать вот такие многоразовые кружки, которые сэкономят место на полигоне. Когда вы покупаете кофе в бумажных стаканчиках, то они, к сожалению, не подлежат обработке. Они все добрым составом едут в большом количестве пополнять свалки. Поэтому в интернете можно заказать за 600-700 рублей такую вот кружечку. Она складывается в совершенно компактную таблеточку, которую вы можете брать с собой на работу, в поход. Да куда угодно. Надеюсь, вам понравились мои экологические лайфаки, вы будете пользоваться, рада была поделиться с вами опытом.