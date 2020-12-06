На территории города Коврова «оцифрованы» 20 памятных мест.

На территории города Коврова «оцифрованы» 20 памятных мест. Стоит отметить, в их число не могут входить мемориалы, имеющие региональное или федеральное значение: их облик должен быть неизменен, устанавливать дополнительные элементы на них запрещено законом. QR-коды размещены на следующих памятных местах:1. Мемориал ветеранам боевых действий (ул. Абельмана);2. Памятник дегтярёвцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;3. Братская могила партизан-ковровчан, погибших на Смоленской земле;4. Памятник первому советскому экскаватору;5. Мемориал «Тыл – фронту»;6. Бюст Д.Ф. Устинова;7. Бюст П.В. Финогенова;8. Бюст Г.С. Шпагина;9. Бюст В.В. Бахирева;10. Бюст В.Г. Фёдорова;11. Бюст писателя С.К. Никитина;12. Памятная стела Герою Советского Союза А.В. Лопатину;13. Обелиск военнослужащим, погибшим на военной службе (ул. О. Кошевого);14. Обелиск на месте первых маевок;15. Памятная стела «Город воинской славы»;16. Бюст Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова;17. Памятник ковровчанам, пострадавшим в радиационных катастрофах;18. Бюст Героя Советского Союза Зои Космодемьянской;19. Памятный знак, посвящённый военным строителям;20. Братская могила советских воинов, умерших от ран в госпиталях г. Коврова в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.– На сегодняшний день это очень актуально, – отметила в интервью интернет-изданию «Ковров Сегодня» глава города Елена Фомина. – Это удобный, современный способ быстро узнать информацию о памятных местах Коврова, о значимых людях, которые стали частью его истории. Причём не только для молодёжи, но и для всех, кто интересуется историей нашего Коврова – города воинской славы. Мы обязательно будем продолжать эту тему, такие QR-коды будем размещать в наших скверах, парках, чтобы информация была доступна людям.Чтобы реализовать эту идею, сообщаетинтернет-издание, представители активной ковровской молодежи при поддержке сотрудников отдела по молодежной политике городского управления культуры приняли участие в областном конкурсе добровольческих проектов молодёжи «Важное дело». Весной они сформировали и отправили заявку, а в сентябре ковровский проект «Цифровое наследие» был признан лауреатом первой степени и получил финансовую поддержку по областной государственной программе «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области».(Фото:kovrovsegodnya.ru)