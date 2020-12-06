"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Оперативники ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 28-летнего мужчину по подозрению в хищении свыше миллиона рублей дистанционным способом.
В полицию поступило заявление о хищении денежных средств от представителя компании по обслуживанию электронных платежей, расположенной на Очаковском шоссе.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к противоправному деянию может быть причастен работник этой компании. Подозреваемый был задержан по месту проживания на Монтажной улице.
Следователем 2-го отдела СЧ по РОПД СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.
По версии следствия, злоумышленник имел доступ к электронным базам и, обнаружив так называемые спящие кошельки, переписывал платежные пароли клиентов. После рабочей смены дистанционным способом он похищал денежные средства, переводя их на личный счет, а затем обналичивал. Таким способом в течение 15 дней было совершено свыше 270 операций.
В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.