"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Оперативники ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 28-летнего мужчину по подозрению в хищении свыше миллиона рублей дистанционным способом.В полицию поступило заявление о хищении денежных средств от представителя компании по обслуживанию электронных платежей, расположенной на Очаковском шоссе.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к противоправному деянию может быть причастен работник этой компании. Подозреваемый был задержан по месту проживания на Монтажной улице.Следователем 2-го отдела СЧ по РОПД СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.По версии следствия, злоумышленник имел доступ к электронным базам и, обнаружив так называемые спящие кошельки, переписывал платежные пароли клиентов. После рабочей смены дистанционным способом он похищал денежные средства, переводя их на личный счет, а затем обналичивал. Таким способом в течение 15 дней было совершено свыше 270 операций.В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.