Строительство завода началось еще во время Великой Отечественной войны, в 1943 году.
Один из флагманов советского тракторостроения — Владимирский тракторный завод — сейчас заброшен. Портал «АвтоВзгляд» рассмотрел, что происходит на бывшей промышленной площадке почти в центре Владимира.
Строительство завода началось еще во время Великой Отечественной войны, в 1943 году. Местом строительства была выбрана северная окраина города, район за старой Юрьевской заставой. Несмотря на ожесточенные военные действия в стране, стройка во Владимире была объявлена ударной. На ней трудились 500 мобилизованных комсомольцев, рабочие предприятий, а также немецкие военнопленные. Все трудоспособные горожане должны были отработать на строительстве определенное количество дней. Из действующей армии были отозваны опытные инженеры.
В июле 1944 года на тракторном заводе, который еще только строился, уже шла работа над выпуском первых тракторов «Универсал У-2» – это были простые в устройстве модели, которые не имели кабины и шин, с керосиновым карбюраторным двигателем мощностью 22 лошадиные силы. 4. Завод выпускал тракторы, тротуароуборочные машины, садово-огородный инструмент. Продукция завода экспортировалась в более чем шестьдесят стран мира. Миллионный трактор был произведен во Владимире в 1988-ом году. После распада Советского Союза, предприятие постепенно пришло в упадок. В 2018-ом тракторный завод фактически прекратил свое существование.
Владимирский тракторный завод пытались возродить немногочисленные инвесторы, рассматривались разные схемы, речь шла даже о том, что уволенных сотрудников могут принять обратно, но этого не случилось. А в сентябре 2019 года всё имущество Владимирского тракторного завода — 48 гектаров земли и все цеха с остатками оборудования
продали липецкому предприятию
за 153 миллиона рублей в рамках банкротного иска.
И вот теперь энтузиастам остается водить экстремальные экскурсии по местам бывшей «промышленной славы» города Владимира, от которой остались только руины.
(Фото: VK.com, пользователь sergey_root.)