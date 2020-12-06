Строительство завода началось еще во время Великой Отечественной войны, в 1943 году.

Один из флагманов советского тракторостроения — Владимирский тракторный завод — сейчас заброшен. Портал «АвтоВзгляд» рассмотрел, что происходит на бывшей промышленной площадке почти в центре Владимира.Строительство завода началось еще во время Великой Отечественной войны, в 1943 году. Местом строительства была выбрана северная окраина города, район за старой Юрьевской заставой. Несмотря на ожесточенные военные действия в стране, стройка во Владимире была объявлена ударной. На ней трудились 500 мобилизованных комсомольцев, рабочие предприятий, а также немецкие военнопленные. Все трудоспособные горожане должны были отработать на строительстве определенное количество дней. Из действующей армии были отозваны опытные инженеры.В июле 1944 года на тракторном заводе, который еще только строился, уже шла работа над выпуском первых тракторов «Универсал У-2» – это были простые в устройстве модели, которые не имели кабины и шин, с керосиновым карбюраторным двигателем мощностью 22 лошадиные силы. 4. Завод выпускал тракторы, тротуароуборочные машины, садово-огородный инструмент. Продукция завода экспортировалась в более чем шестьдесят стран мира. Миллионный трактор был произведен во Владимире в 1988-ом году. После распада Советского Союза, предприятие постепенно пришло в упадок. В 2018-ом тракторный завод фактически прекратил свое существование.Владимирский тракторный завод пытались возродить немногочисленные инвесторы, рассматривались разные схемы, речь шла даже о том, что уволенных сотрудников могут принять обратно, но этого не случилось. А в сентябре 2019 года всё имущество Владимирского тракторного завода — 48 гектаров земли и все цеха с остатками оборудованияпродали липецкому предприятиюза 153 миллиона рублей в рамках банкротного иска.И вот теперь энтузиастам остается водить экстремальные экскурсии по местам бывшей «промышленной славы» города Владимира, от которой остались только руины.(Фото: VK.com, пользователь sergey_root.)