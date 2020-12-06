Росстат опубликовал данные о росте цен в ноябре 2020 года. За месяц потребительские цены выросли на 0,71%, а годовая инфляция достигла шокирующей отметки в 4,42%.

Росстат опубликовал данные о росте цен в ноябре 2020 года. За месяц потребительские цены выросли на 0,71%, а годовая инфляция достигла шокирующей отметки в 4,42%.Ускорения годовой инфляции с 3,99% до 4,42% за ноябрь 2020 года не ожидали даже эксперты. Ранее Центробанк России установил целевое значение роста цен до 4%, но удержать инфляцию в пределах этого таргета не получилось. Подобной ситуации давно не происходило в стране. Последний раз так было в августе 2019 года.Наибольший рост цен в прошедшем месяце зафиксирован в республике Дагестан – 2,1%. Второе место по уровню ускорения инфляции занял Алтайский край – 1,5%. Эксперты связывают это с увеличением стоимости продовольственных товаров.Для москвичей и петербуржцев инфляция ускорилась за месяц незначительно – на 0,5%. Однако при анализе роста цен в этих городах с начала года стоимость товаров существенно подросла – на 3,1% в Москве и 3,7% в Санкт-Петербурге.Самым главным продуктом питания, на который цены увеличились во всех регионах России, кроме Чукотского автономного округа, стал сахар. В 26 субъектах страны он подорожал свыше чем на 10%, а в столице – на 15,1%. В целом продуктовая инфляция затронула очень многие важные и часто покупаемые россиянами товары.Отдельное внимание Росстат уделил медикаментам и медицинским товарам. Ртутные термометры подорожали за месяц на 7,6%, а электронные – на 4%. Ноябрьская инфляция сильно коснулась таких лекарств как линекс, бромгексин, аспирин, а также других препаратов и поливитаминов.