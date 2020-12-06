В результате ДТП произошел съезд в кювет и опрокидывание легкового автомобиля.

В Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о съезде транспортного средства в кювет по адресу: Владимирская область, Собинсксий р-н, а/д Лакинск-Заречное, 1км. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. В результате ДТП произошел съезд в кювет и опрокидывание легкового автомобиля. Сотрудниками МЧС проводилось деблокировка. Пострадало 2 человека. Всего привлекалось 10 человек, 5 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человек, 1 единицы техники.(Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области)