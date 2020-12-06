Он работает всего одним инструментом. "Мастер одного резца" - так его называют музейщики.

Он работает всего одним инструментом. "Мастер одного резца" - так его называют музейщики. Его произведения хранятся во многих коллекциях мира. Игорь Фролов - уроженец Нижнего Новгорода, сейчас живет в Суздале. Где вдохновляется русским духом. И создает сказку. Мы встретились с резчиком по дереву и познакомились с его персонажами.Все эти герои знакомы с детства с уроков литературы. Хотя мы и не задумываемся, как они могут выглядеть. У Игоря Фролова - около пятидесяти оживших из дерева персонажей русского фольклора. У каждого - свое имя, своя история. Дед Тихон - прототип домового. Живет в каждом доме и постукивает по стене, когда в семье раздоры.Игорь Фролов - резчик по дереву:- Он вот потому Тихон. Видите, пальчик у губ держит? Напоминает, что дома должно быть тихо-мирно. Лад в семье. Вообще, образ сказочного деда-домового. То есть это такой миротворец.Дед Потешкин - из пословицы "Делу время - потехе час". Кот-баюн с гуслями - усыпляет разговорами и пением путников. И знаменитая Царевна-лягушка.Игорь Фролов - резчик по дереву:- Ну тут присказка такая, что каждая принцесса дождется своего принца. Иногда говорят, что лягушки к деньгам. И у меня спрашивают - лягушка у вас к деньгам? Я говорю - ну, она с короной, значит, еще и к большим деньгам.У каждого материала свой характер. Но лучше остальных пород дерева подходит липа - "пластичная как маслице" , рассказывает мастер. Работа выполняется одним инструментом. Резец - острый как бритва.Игорь Фролов - резчик по дереву:- Как нож, как стамеска. Может выполнять разные моменты резьбы. Ну, в данном случае это скульптурная резьба, игрушка.С деревом Игорь работает каждый день. Как зарядка - чтобы не растерять мастерство.Техника одного резца - его авторская методика. А вот деревянные фигурки на Руси находили еще в дохристианскую эпоху, говорит резчик.Игорь Фролов - резчик по дереву:-Как вы думаете, если ребятенок просит своего отца вырезать лошадку, еще кого-то. Люди-то с ножом не расставались, он постоянно был в обиходе. Делали каких-то кукол.40 лет назад мастер начинал с предметов интерьера, потом стал вырезать иконы. Поэтому лица у его игрушек иногда напоминают лики святых. У Игоря нет художественного образования. Он самоучка. Еще в детстве его впечатлило, что игрушки можно покупать не в магазине - а делать самому.Игорь Фролов - резчик по дереву:- Если ребенок играет игрушками нестандартными, неодинаковыми. Это сильно отражается на их творческом начале, на их сознании будущем.Его игрушки видели весь свет. Они хранятся во многих коллекциях в России и за рубежом. Но мастер не вырезает на заказ. Только к чему лежит душа. А душа у него лежит к сказке.Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. Вести-Владимир.