Новая серия совместного проекта ГТРК Владимир и Владимиро- Суздальского музея заповедника - о доме Белого воина и его создательнице - Екатерине Фишер.

Уникальные предметы из зарубежного музея Белого воина, в которых отразились судьбы русских эмигрантов, отныне доступны для всеобщего обозрения. Новая серия совместного проекта ГТРК Владимир и Владимиро- Суздальского музея заповедника - о доме Белого воина и его создательнице - Екатерине Фишер."Гордость, что ты и в чужой стороне, тою же русской осталась вполне". Эти строки поэт Бехтеев посвятил Екатерине Фишер. "Русской женщине с русской душой". Её сарафан и кокошник в зале Белого воина занимают почётное место. Екатерина Фишер- особая фигура мира русской эмиграции. Выдающаяся благотворительница и общественный деятель. Супруга владельца крупного металлургического концерна деньги она предпочла тратить не на меха и бриллианты. А сотни и тысячи добрых дел. Масштаб её благотворительной деятельности поражает.Александр Капусткин, заместитель директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника по развитию:- Это организации, которые помогали и вдовам, и писателям, помогали при захоронении, организация рождественских ёлок для детей. Это поддержка кадетов, поддержка казачих и других военных организаций. Это поддержка русской консерватории в Париже.Именно Фишер спасла писателя Ивана Шмелёва, поддержав его финансово после сложнейшей операции. Сам Шмелёв в своей "Душе России" 1927-ого напишет: "Воины Белой армии, к какому бы слою они не принадлежали- истинные сыны России". Музей Белого воина- уникальное собрание Екатерины Сергеевны Фишер- страницы истории Белого движения.Елена Юзько, центр "Волонтёры культуры":- Она представлена с разных сторон, а здесь представлена в живом формате, потому что очень много воспоминаний, свидетельств очевидцев.Сергей Попов, центр "Волонтёры культуры":- Когда Врангель покидал Севастополь, он даже встал на колени. Для меня это новый факт, который я узнал. Наверное, это вызывает уважение у меня.Эта карта, созданная в 1962-ом ( холст, масло)- ныне самый большой документ в коллекции Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Здесь же, на выставке к столетию Русского исхода, редчайшие снимки, фолианты, предметы, связанные с именем последнего российского императора. Вот, к примеру его личная подпись на грамоте о пожаловании полкового знамени. Или чернильница, которая была произведена в Гусь-Хрустальном. Примечательна её гравировка.Александр Капусткин, заместитель директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника по развитию:- В эту чернильницу изволил макать перо государь император Николай Второй, когда посещал кадетский корпус эвакуированный из Варшавы в Москву во время Первой мировой войны, а держал эту чернильницу в руках кадет Атрошенко.Каждый предмет- абсолютный раритет. Собрание воинских знаков отличия. Офицерские погоны и кресты. Единственный сохранившийся знак героя Белого движения- генерала Дроздовского. Или знамя белогвардейского бронепоезда "Иоанн Калита", который окончил свой боевой путь в 1920-ом.Александр Капусткин, заместитель директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника по развитию:- Российский флаг, как один из элементов, крылатое колесо на рельсе, как символ бронепоездов. Само название бронепоезда- это военный, артиллерийский бронепоезд был.Формировалось уникальное собрание постепенно. Екатерина Фишер- создательница знаменитого Дома Белого воина - объединения эмигрантов и Домов отдыха Белого воина во Франции. В них отдыхали и проходили лечение офицеры Белой Армии. Первый Дом отдыха был открыт 27-ого марта 1951-ого года.Мария Платанюк:- В этих домах, украшенных картинами прошлого, всё дышит русским духом. Так о благотворительных заведениях Екатерины Фишер писала эмигрантская пресса. Здесь звучала русская музыка, произносились патриотические речи. Проходили молебны, встречи на Пасху и Рождество, памятные вечера полковых объединений, собрания различных русских обществ.Среди постояльцев Домов отдыха Белого воина во Франции были полковник Сергей Симонович, генерал-лейтенант Архангельский- начальник Главного штаба Русской Армии в 1917-ом, знаменитый гидрограф , капитан Владимир Потапов и многие другие. В Дом отдыха Белого воина приезжал и граф Фёдор Уваров- сын нашего земляка, известного исследователя русских древностей Алексея Уварова.Екатерины Сергеевны Фишер не стало в 1991-ом. В последние годы она сама готовила Дома Белого воина к закрытию. Уже в 70-ые многим участникам событий Первой мировой и гражданской войн было за 90. Эти предметы фактически представлены впервые. Музей Белого воина дочь Екатерины Фишер- Татьяна Бельчева передала в Суздаль, в епархию русской зарубежной православной церкви. Позже ценности оказались в православной автономной церкви. После длительных переговоров, планомерной работы, которая шла последние 5 лет, предмет за предметом, уникальная коллекция была передана в Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник. А значит, воля Екатерины Фишер всё-таки выполнена. Музей Белого воина она завещала русскому народу.Мария Платанюк, Илья Хлудов "Вести-Владимир".