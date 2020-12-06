6 декабря днем в г.Александров Владимирской области произошел пожар в многоквартирном жилом доме по адресу: ул. Стрелецкая Набережная, д.7. На место оперативно прибыли пожарные. Они не дали

6 декабря днем в г.Александров Владимирской области произошел пожар в многоквартирном жилом доме по адресу: ул. Стрелецкая Набережная, д.7. На место оперативно прибыли пожарные. Они не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 1,5 кв.м. Имущество внутри квартиры сгорело. Погибших и пострадавших нет. С места пожара эвакуировали 16 человек, из них 3 ребенка. Всего